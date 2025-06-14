Ночью над регионами сбили 66 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами более 60 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны ликвидировали в период с 20:00 13 июня до 7:00 следующего дня. Больше всего аппаратов сбили над Воронежской областью — там уничтожили 30 беспилотников.

Под Белгородом нейтрализовали 10 дронов, в Ставропольском Крае — восемь, в Крыму — шесть, под Самарой — один. Также 11 БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что атака дронов произошла в Новокуйбышевске. ВСУ пытались ударить по местному предприятию. Из-за рухнувших обломков сбитого БПЛА пострадал человек.