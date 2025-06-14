БПЛА пытались атаковать предприятие в Самарской области

Украинские боевики с помощью дронов пытались ударить по предприятию в Новокуйбышевске. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области, сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска», — написал глава региона.

По его словам, обошлось без пострадавших. На место ЧП прибыли оперативные службы, повреждений не зафиксировали. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и спокойствие.

Ранее атака БПЛА произошла в промзоне Невинномысска Ставропольского края. Из-за рухнувших обломков беспилотника пострадал человек, ему оказали необходимую медпомощь.

В ночь на 13 июня над регионами нейтрализовали 125 украинских дронов. Военные сбили их в Крыму, Орловской, Курской, Саратовской, Белгородской, Воронежской и Брянской областями, а также над Черным морем.