Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 57 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов ВСУ сбили над Курской областью — 35 аппаратов. Над Орловской областью ликвидировали 13 БПЛА, семь — над Азовским Морем. По одному беспилотнику уничтожили в Тульской и Брянской областях.
В ночь на 19 марта украинские боевики атаковали нефтебазу в Кропоткине Краснодарского края. На месте падения обломков БПЛА вспыхнул пожар. Местные жители услышали три-четыре взрыва около 03:00. Официальной информации не поступало.
В результате атаки Вооруженных сил Украины на Суджанский и Тимский районы Курской области пострадали пять человек. Под обстрел попала слобода Белая в Беловском районе. Администрация муниципалитета, автомобили и расположенные рядом здания получили повреждения.
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