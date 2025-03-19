Средства ПВО сбили 57 дронов ВСУ над Россией за ночь

Больше всего дронов ВСУ сбили над Курской областью — 35 аппаратов. Над Орловской областью ликвидировали 13 БПЛА, семь — над Азовским Морем. По одному беспилотнику уничтожили в Тульской и Брянской областях.

В ночь на 19 марта украинские боевики атаковали нефтебазу в Кропоткине Краснодарского края. На месте падения обломков БПЛА вспыхнул пожар. Местные жители услышали три-четыре взрыва около 03:00. Официальной информации не поступало.

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Суджанский и Тимский районы Курской области пострадали пять человек. Под обстрел попала слобода Белая в Беловском районе. Администрация муниципалитета, автомобили и расположенные рядом здания получили повреждения.