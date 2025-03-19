ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае

Украинские боевики атаковали нефтебазу в Кропоткине Краснодарского края. На месте падения обломков беспилотника начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Город Кропоткин».

По сообщениям местных жителей, в городе прогремело три-четыре взрыва около 03:00. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА на территории нефтеперекачивающего завода начался пожар.

Официальной информации пока не поступало.

Ранее украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Суджанский и Тимский районы Курской области. В результате атаки пострадали пять человек. Кроме того, ВСУ обстреляли слободу Белую в Беловском районе. Из-за атаки пострадала администрация муниципалитета, расположенные рядом здания и автомобили.