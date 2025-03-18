Пять человек пострадали из-за удара дронов в Курской области

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Суджанский и Тимский районы Курской области. В результате пострадали пять человек, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

В Суджанском районе из-за удара БПЛА ранения получили четыре мужчины. Их доставили в Курскую областную клиническую больницу. Еще один удар зафиксировали в Тимском районе — дрон атаковал автомобиль «Газель», перевозивший хлеб.

«Водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи. Его также доставили в областную больницу», — написал Хинштейн.

Также украинские военные обстреляли слободу Белую в Беловском районе. Из-за атаки пострадала администрация муниципалитета, расположенные рядом здания и автомобили.

Ранее системы ПВО за ночь нейтрализовали над регионами 46 дронов ВСУ. Большинство беспилотников сбили над территорией Белгородской области — там уничтожили 41 аппарат. По данным Минобороны, два БПЛА ликвидировали над Брянской областью, два — над Курской и один — над Орловской.