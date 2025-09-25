Средства ПВО сбили 45 беспилотников над Россией

С 23:00 по 07:00 силы противовоздушной обороны уничтожили 45 беспилотников Украины над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«С 23:00 по московскому времени до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА сбили над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями

При этом за все ночное время средства ПВО ликвидировали 55 беспилотников над Россией.

Ночью оборонное ведомство сообщило о ликвидации 11 беспилотников над Крымом и Черным морем. Накануне днем ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ЧП погибли два мирных жителя и пострадали 16 человек. Администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации. Несколько домов получили серьезные повреждения.