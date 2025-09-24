Силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ над Крымом

Дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаку ВСУ предотвратили с 18:00 до 23:00 по московскому времени. Российские военные сбили 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Крыма и Черным морем.

Днем 24 сентября украинские военные атаковали Новороссийск. В результате ранения получили 16 человек, погибли два мирных жителя. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Серьезные повреждения получили несколько жилых домов и здание гостиницы.

По данным Минобороны, за ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 70 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Дроны перехватили над Белгородской, Ростовской, Курской и Волгоградской областями. БПЛА сбили в небе над Крымом и Черным морем.