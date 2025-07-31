Около четырех взрывов прогремело в Волгоградской области

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбивают украинские дроны над регионом.

По словам местных жителей, они услышали от четырех до пяти взрывов в пригороде Волгограда, а также увидели в небе несколько вспышек.

«Наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет», — уточнил автор канала.

Кроме того, жители города Котельников также сообщили о громких звуках.

В соседнем Воронеже, как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, дежурные силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации 13 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.