Около четырех взрывов прогремело в Волгоградской области
ВСУ атаковали Волгоградскую область беспилотниками типа «Лютый». Прогремело около четырех взрывов, сообщил Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбивают украинские дроны над регионом.
По словам местных жителей, они услышали от четырех до пяти взрывов в пригороде Волгограда, а также увидели в небе несколько вспышек.
«Наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет», — уточнил автор канала.
Кроме того, жители города Котельников также сообщили о громких звуках.
В соседнем Воронеже, как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, дежурные силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник.
Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации 13 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.