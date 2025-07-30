Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде

В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом, повреждены три квартиры

Украинский беспилотник утром 30 июля врезался в многоквартирный дом в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков лично прибыл на место происшествия и переговорил с собственниками жилья насчет дальнейших действий.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждения получили фасад и остекление порядка 10 квартир. Осколки посекли 24 автомобиля. Продолжается подомовой обход», — написал он.

В этой связи, отметил Гладков, нужно проработать более четкий алгоритм действий для населения при атаке БПЛА.

«Часто враг атакует несколькими БПЛА, после первого удара может произойти второй. Повторная атака, скорее всего, может привести к серьезным ранениям или гибели. Нужно через громкоговорители предупреждать уходить с открытых участков, покидать место атаки», — добавил Гладков.

Telegram-канал «Подъем» уточнил, что при налете пострадал 18-этажный дом на улице Щорса. Рядом находится торговый центр «Волна», железнодорожные пути и гаражи.

Ранее дрон ВСУ убил местного жителя в Белгородской области.