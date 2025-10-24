Средства ПВО сбили 25 украинских дронов за час над пятью регионами

Утром в пятницу средства противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 07:00 до 08:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что 11 дронов сбили над Брянской областью, шесть — над Тульской, четыре — над Калужской, три — над Тверской и один — над Новгородской.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 09:17 сообщал о ликвидации трех дронов на подлете к российской столице.

Утром в пятницу БПЛА влетел в квартиру на 14-этаже дома в Красногорске. В результате атаки пострадали пять человек, среди них ребенок. Очевидцы рассказали, что несовершеннолетнего вынесли из квартиры в крови и осколках.