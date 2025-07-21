Средства ПВО сбили 23 украинских БПЛА над Московским регионом за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 23 дрона ВСУ над Московским регионом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«Двадцать три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву», — уточнили в ведомстве.

По данным Минобороны, всего над регионами России прошедшей ночью уничтожили 74 украинских беспилотника.

Об атаке на Московский регион сообщал мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков дронов работают экстренные службы. По данным источника 360.ru, в рабочем поселке Киевский в Москве части БПЛА задели крышу 17-этажного дома в ЖК «Престиж».