Обломки сбитого БПЛА задели крышу дома в поселке Киевский в Москве

В рабочем поселке Киевский в Москве обломки беспилотника задели крышу 17-этажного дома в ЖК «Престиж». Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам очевидицы, после ЧП случился сильный пожар. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

«Сильный взрыв, мы подскочили, проснулись. Я думаю, весь поселок проснулся», — сказала она.

Женщина объяснила, что обломки могли задеть котельную на крыше.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны с полуночи 21 июля сбили девять вражеских БПЛА, летевших на Москву. На места падения обломков прибыли экстренные службы. Позже градоначальник заявил об уничтожении других четырех беспилотников.

Как отметил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, беспилотники в сторону Москвы пускают не с Украины, а с территории России. Человек, который этим занимается, может давно жить в стране и запустить дрон по команде украинских кураторов.