Средства ПВО сбили 19 украинских БПЛА над регионами России ночью

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВСУ использовали для атаки дроны самолетного типа. Над Ростовской областью уничтожили 16 беспилотников, еще два — над Белгородской областью и один — над Волгоградской.

В ночь на 2 ноября средства ПВО сбили 24 украинских БПЛА. По восемь беспилотников — в Курской и Брянской областях, еще три — в Орловской области. Два дрона ликвидировали в Белгородской области, по одному — в Ростовской, Нижегородской областях и в Крыму.

Тогда же губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе ракетную опасность. Он призвал жителей спрятаться в помещениях без окон или других укрытиях.