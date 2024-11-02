Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских беспилотника над российскими регионами

Минобороны: силы ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Фото: РИА «Новости»

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника сразу над несколькими регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали в оборонном ведомстве. 

По восемь беспилотников сбили над Курской и Брянской областями. Еще три — над Орловской областью. Два беспилотника уничтожили в Белгородской области. По одному ликвидировали над территорией Ростовской, Нижегородской областей и над Крымом.

В ночь на 2 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявлял в городе ракетную опасность. Вечером 1 ноября Орловская область подверглась массированной атаке ВСУ. Средства ПВО сбили в регионе 15 украинских беспилотников и ракету. Семь зданий получили повреждения.

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