Средства ПВО сбили 16 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью | 360°

13 мая 2024, 17:35
Средства ПВО сбили 16 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов ВСУ
Средства противовоздушной обороны сбили в Белгородской области 16 реактивных снарядов украинской РСЗО Vampire. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Очередную попытку террористической атаки со стороны ВСУ пресекли 13 мая около 17:00.
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«Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.
Днем 13 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали дрон ВСУ в небе над Белгородской областью. До этого украинские боевики атаковали село Новостроевка-Вторая. В результате два частных домовладения получили повреждения, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
ВСУ
ПВО
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