Военные предотвратили атаку БПЛА в Белгородской области | 360°

13 мая 2024, 15:59
Военные предотвратили атаку БПЛА в Белгородской области
Средства ПВО сбили над Белгородской областью очередной дрон ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Белгородской областью беспилотник ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По информации ведомства, военные пресекли попытку украинских боевиков ударить по территории России примерно в 15:00.
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — указали в пресс-службе.
Ранее украинские боевики ударили по селу Новостроевка-Вторая в Белгородской области. В результате атаки повреждения получили два частных жилых домовладения, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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