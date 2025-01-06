Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на село в Белгородской области

При атаке украинским беспилотником на село Ржевка в Шебекинском округе пострадали двое мужчин. Скорая помощь увезла их в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Один мирный житель получил осколочные ранения грудной клетки, лица и руки, второй — ранения головы, контузию и баротравму. Гладков сообщил, что бригады скорой помощи забрали мужчин в горбольницу № 2 в Белгороде.

«В селе в результате сброса взрывного устройства с БПЛА выбито остекление и посечены фасады двух многоквартирных домов. Кроме того, повреждены четыре легковых автомобиля», — написал он.

В Запорожской области украинский дрон-камикадзе атаковал Васильевскую горбольницу. Три БПЛА боевики запустили по вышке сотовой связи. Из них один взорвался на подлете, а два оставшихся сбили военные.