Средства ПВО отразили атаку еще трех беспилотников на Москву

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали еще три украинских БПЛА, которые летели на Москву. Об этом сообщил в «Максе» мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще трех беспилотников», — написал он.

На месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.

Незадолго до этого Собянин подтвердил, что военные отразили налет семи беспилотников на подлете к столице.

В ночь на 12 июня военные уничтожили над регионами 231 украинский БПЛА. Их сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской и других областях.

В Татарстане из-за беспилотника получил повреждения жилой дом, пострадали три человека. Глава региона Рустам Минниханов рассказал, что жильцов эвакуировали, для них организуют пункт временного размещения.