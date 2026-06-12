Средства ПВО отразили атаку еще трех беспилотников на Москву
Системы противовоздушной обороны нейтрализовали еще три украинских БПЛА, которые летели на Москву. Об этом сообщил в «Максе» мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака еще трех беспилотников», — написал он.
На месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.
Незадолго до этого Собянин подтвердил, что военные отразили налет семи беспилотников на подлете к столице.
В ночь на 12 июня военные уничтожили над регионами 231 украинский БПЛА. Их сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской и других областях.
В Татарстане из-за беспилотника получил повреждения жилой дом, пострадали три человека. Глава региона Рустам Минниханов рассказал, что жильцов эвакуировали, для них организуют пункт временного размещения.