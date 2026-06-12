Три человека пострадали в Татарстане при атаке БПЛА

Минниханов: три человека пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Татарстане

Украинский БПЛА повредил жилой дом в Татарстане, ранения получили три человека. Об этом в «Макс» заявил глава региона Рустам Минниханов.

По его словам, жильцов оперативно эвакуировали. На базе ближайшего лагеря для них подготовят пункт временного размещения.

«Троим пострадавшим оказывается медицинская помощь. По моему поручению руководство района проводит работу по организации условий для эвакуированных жителей: вода, горячее питание, медицинская помощь», — написал Минниханов.

Глава Татарстана добавил, что беспилотники также пытались атаковать промышленные предприятия. Производственные процессы не останавливали, экстренные службы оперативно устраняют последствия.

Минобороны утром в пятницу рапортовало об уничтожении 231 беспилотника над регионами России в течение минувшей ночи.