Масштабную атаку БПЛА отразили в пяти районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку в пяти районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал он.

В Чертковском из-за ЧП загорелась трава, огонь на месте происшествия оперативно потушили. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве произошли два пожара. К утру оба локализовали. Обошлось без пострадавших.

Сегодня ночью стало известно о взрывах над Волгоградом. Местные жители сообщили, что слышали серию из пяти-семи хлопков. Кроме того, ракетную опасность ввели в Краснодарском крае.

Утром представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о снятии ограничений в аэропортах Краснодара, Волгограда и Ставрополя. Он отметил, что запрет на полеты самолетов вводили для обеспечения безопасности пассажиров.