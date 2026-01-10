Российские ракетчики сбили летевший на Москву украинский беспилотник

Системы ПВО Минобороны России сбили беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Москвы.

Системы противовоздушной обороны накануне ночью нейтрализовали над регионами пять украинских беспилотников самолетного типа. Военные перехватили два БПЛА в Брянской области и по одному — в Ростовской, Белгородской и Орловской.

Российские войска нанесли массированный удар по территории Украины в ночь на 9 января. На противника летели «Кинжалы», «Калибры» и «Герани». Ориентировочно по Киеву было выпущено до 12 баллистических ракет, около 25 «Калибров» и более 200 БПЛА.

По Львову ударили «Орешником». Удар произвели по объектам военной логистики в районе населенного пункта Стрый в Львовской области.