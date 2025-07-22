Средства ПВО нейтрализовали за ночь 6 БПЛА в Калужской области

Системы противовоздушной обороны ночью сбили шесть дронов над территорией Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, атаки БПЛА отразили в Ульяновском, Бабынинском, Жуковском и Перемышльском районах. На место ЧП прибыли оперативные службы.

Губернатор добавил, что обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Всего над регионами за ночь ликвидировали 35 беспилотников. По данным Минобороны, дроны поразили в Брянской, Ростовской, Калужской, Самарской, Тульской, Белгородской, Курской областях, а также в Московском регионе и над Черным морем.

Под Ростовом-на-Дону из-за атаки БПЛА вспыхнула растительность во дворах нескольких жилых домов. Пожарные оперативно потушили возгорания, в результате ЧП никто не пострадал.