Средства ПВО нейтрализовали под Брянском 36 дронов

Системы противовоздушной обороны за ночь поразили в Брянской области 36 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате ЧП обошлось без пострадавших и разрушений.

«Оперативные и экстренные службы работают на местах», — добавил глава региона.

В ночь на 27 июля украинские боевики выпустили на территорию России почти 100 беспилотников. Средства ПВО нейтрализовали БПЛА в Брянской, Смоленской, Калужской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тамбовской областях, в Московском регионе, Крыму и над акваторией Черного моря.

Под Ростовом-на-Дону осколки дронов повредили два автомобиля в хуторе Лесной. В Каменске из-за БПЛА пострадала крыша дома.