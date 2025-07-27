Дроны ВСУ повредили дома и автомобили в Ростовской области

Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали ночью четыре района Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах», — написал он.

В Каменске крыша дома на улице Танкистов получила повреждения. В хуторе Лесной пострадали два автомобиля, обломки дронов упали во двор частного жилого дома на улице Королева.

Также беспилотники повредили крышу здания на улице Свободы. Части БПЛА рухнули на улицу Ворошилова. Возгорания не последовало, никто не пострадал.

Прошедшей ночью шесть украинских дронов сбили над Смоленской областью. Информации о пострадавших и повреждении инфраструктуры не поступало.