Почти 100 украинских дронов сбили над регионами России за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего БПЛА ликвидировали в Брянской области — 36 аппаратов. Еще 21 беспилотник сбили в Смоленской области, 10 — под Калугой.

«По девять — над территориями Волгоградской и Ростовской областей. Четыре сбиты над территорией Республики Крым», — отметили в министерстве.

По два дрона уничтожили в Воронежской, Курской областях и над акваторией Черного моря. По одному беспилотнику сбили над Московским регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями.

В Ростовской области украинские беспилотники повредили два дома и столько же авто, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.