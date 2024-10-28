Среди задержанных под Брянском наемников были граждане Польши и США

Среди наемников, которых задержали под Брянском, есть граждане Польши, США и Канады. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передал ТАСС .

«По данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады. Это предварительные данные, которые будут дополняться», — сказала дипломат.

Ранее ФСБ показала видео с места ликвидации группы украинских диверсантов в Брянской области. На кадрах можно было увидеть оружие, боеприпасы и амуницию боевиков.

Диверсанты попытались незаконно пересечь государственную границу. Во время операции российские пограничники ликвидировали четырех боевиков.