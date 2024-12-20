Подпольщик Лебедев допустил гибель украинских офицеров при ударе по Киеву

Несколько высокопоставленных сотрудников ВСУ могли погибнуть при ударе российских войск по пункту управления Службы безопасности Украины в Киеве. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трех высоких чинов из ТЦК», — уточнил он.

По словам координатора подполья, в столице Украины после атаки проходят выборочные проверки СБУ. Сотрудники спецслужб останавливают городской транспорт, личные автомобили граждан, проверяют наличие документов и изучают данные в телефонах.

«Киевляне пишут, что среди военных и руководства города какая-то истерика», — уточнил собеседник агентства.

Военный эксперт Евгений Михайлов ранее в пятницу назвал серию мощных взрывов в Киеве подготовкой украинских властей к переговорному процессу.