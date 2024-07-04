Сражавшегося на стороне ВСУ чешского наемника осудили на родине за мародерство
В Чехии судят наемника, сражавшегося за ВСУ, за мародерство в Буче в 2022 году
В Праге начался суд над чехом Филипом Симаном, который в 2022 году участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии. Его обвинили в незаконной службе и мародерстве, сообщил местный портал Ceske noviny.
По словам гособвинителя, 27-летний Симан в 2022 году без разрешения президента Чехии уехал на Украину, службу он нес в Киевской области, в частности, в Ирпене и Буче.
Судя по обвинительному заключению, подсудимый неоднократно присваивал имущество как погибших солдат, так и мирных жителей. Это были золотые и серебряные слитки, деньги, украшения и другие вещи. Его задержали на Украине в апреле того же года, но затем возвратили в Чехию.
Сам Симан объяснил участие в боевых действиях тем, что его семья родом с Украины и что мужчина ехал туда под эгидой украинского посольства. Он заявил, что получил кольцо от своего командования и брал слитки тоже с его разрешения.
Мужчине грозит пять лет тюрьмы за службу в иностранной армии и отдельный срок за мародерство.
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