Португальского наемника уничтожили после казни российского бойца

Рожин: ВС РФ уничтожили наемника из Португалии после казни российского пленного

Фото: Freepik

Российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации наемника из Португалии, служившего в рядах ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Рико Чавес числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь». В ноябре 2022 года наемник казнил российского пленного и позировал с телом бойца.

Российские солдаты в ходе боев за Красногоровку ликвидировали группу колумбийских наемников. Прикомандированные к 59-й бригаде ВСУ наемники исчезли еще в мае. Несколько месяцев их судьбе ничего не было известно.

В феврале Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии Мамуке Гацарелии, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным в расстреле трех российских военных в Мариуполе.

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