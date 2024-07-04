Португальского наемника уничтожили после казни российского бойца

Российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации наемника из Португалии, служившего в рядах ВСУ. Об этом в своем
Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Рико Чавес числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь». В ноябре 2022 года наемник казнил российского пленного и позировал с телом бойца.
Российские солдаты в ходе боев за Красногоровку
ликвидировали группу колумбийских наемников. Прикомандированные к 59-й бригаде ВСУ наемники исчезли еще в мае. Несколько месяцев их судьбе ничего не было известно.
В феврале Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии Мамуке Гацарелии, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным
в расстреле трех российских военных в Мариуполе.
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