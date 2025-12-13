Спутники NASA зафиксировали крупный пожар на промышленном объекте в Павлограде

О взрыве в Павлограде Днепропетровской области ранее сообщило издание «Страна.ua». По его данным, над районом поднялся дым.

На фоне сообщений о взрыве воздушную тревогу объявили в Черниговской области, а также в ряде районов Сумской и Полтавской областей.

Минобороны России сегодня заявило, что российские войска в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу. В ведомстве уточнили, что применялись высокоточные ракеты наземного и морского базирования, беспилотники дальнего действия и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».