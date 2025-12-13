Российские войска нанесли «Кинжалами» удар возмездия по объектам ВПК Украины

Российская армия нанесла удар по энергообъектам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами <…> нанесен массированный удар <…> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу», — отметили в оборонном ведомстве.

Войска успешно справились с задачей и поразили все цели, сообщили в ведомстве.

Военные применили высокоточное оружие как наземного, так и морского базирования. В атаку полетели ракеты «Кинжал» и дроны.

После ночной атаки на Украине произошли перебои со светом. Особенно пострадала Одесса — город почти погрузился во тьму. В Сети появились впечатляющие снимки мрачных улиц, освещенных только луной.

Этой ночью российские ракеты и дроны превратили в темную, немую и беспомощную зону не отдельные города, а целые области Украины.