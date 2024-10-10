Справку об участии в СВО разрешили получать через «Госуслуги»

Премьер-министр Михаил Мишустин упростил порядок получения справок об участии в специальной военной операции. С 1 ноября такой документ можно будет получить через «Госуслуги». Об этом сообщается в
постановлении правительства. Документ опубликовали на сайте кабмина.
Кроме того, постановление утвердило единую форму документа. Ранее справки выдавали командиры воинских частей или военкоматы в произвольной форме, что затрудняло получение мер социальной поддержки от регионов.
Унифицировать справку
предложили в июле в Министерстве обороны. Получить ее смогут не только сами участники боевых действий, но и члены их семей.
А в июне
появился проект для ветеранов СВО, получивших инвалидность по ранению. Благодаря этому они смогут освоить новую гражданскую профессию и найти себя в мирной жизни.
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