«Единая Россия» поможет трудоустройству вернувшихся с СВО бойцов

«Единая Россия» совместно с Минобороны и Министерством труда и социальной защиты запустила проект по содействию в трудоустройстве ветеранов СВО. Военные, получившие инвалидность и находящиеся на лечении, смогут переобучиться и получить новую гражданскую специальность. Об этом сообщили на сайте ЕР.

«У участников спецоперации, получивших инвалидность при выполнении боевых задач, есть возможность продолжить службу не в боевых формированиях, а в военкоматах или в воинских частях. Но некоторые хотят освоить новую профессию и начать работать по гражданской специальности», — отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Во всех лечебных и санаторных учреждениях Минобороны пройдут выездные консультации. Специалисты проведут перепрофилирование и обучение военнослужащих и помогут им с дальнейшим трудоустройством.

Как отметил замдиректора Центра занятости населения Московской области Александр Пуюл, специалисты помогают военнослужащим выбрать подходящую сферу деятельности, подбирают для них удобный график и формат новой работы.

Первое такое мероприятие уже состоялось в Центральном военном клиническом санатории «Архангельское» в Красногорске. В нем участвовали около 50 военнослужащих. Им рассказали о доступных мерах поддержки на федеральном и региональном уровнях, с желающими провели первые индивидуальные консультации, их научили правильно составлять резюме, помогли им встать на учет в службу занятости.