Минобороны предложило создать справку об участии в спецоперации

Минобороны предложило установить единую форму справки, которую могли бы получать участники СВО для подтверждения права на защиту и помощь. Об этом сообщило
РИА «Новости».
По проекту постановления правительства, участие в спецоперации можно подтвердить справкой, которую должны будут выдать федеральные органы исполнительной власти. Ее смогут получить как сами участники боевых действий, так и члены их семей.
Ранее
президент России Владимир Путин напомнил о необходимости продолжать поддержку семей участников спецоперации на всех уровнях.
Партия «
Единая Россия» совместно с Минобороны и Минтрудом запустила проект, по которому ветераны спецоперации смогут переобучиться и получить новую гражданскую специальность.
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