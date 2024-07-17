Минобороны предложило создать справку об участии в спецоперации

Минобороны предложило установить единую форму справки, которую могли бы получать участники СВО для подтверждения права на защиту и помощь. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По проекту постановления правительства, участие в спецоперации можно подтвердить справкой, которую должны будут выдать федеральные органы исполнительной власти. Ее смогут получить как сами участники боевых действий, так и члены их семей.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о необходимости продолжать поддержку семей участников спецоперации на всех уровнях.

Партия «Единая Россия» совместно с Минобороны и Минтрудом запустила проект, по которому ветераны спецоперации смогут переобучиться и получить новую гражданскую специальность.