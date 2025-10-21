Скандал вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины и спецпрокуратуры заставил европейцев задуматься о целесообразности спонсирования киевского режима. Они больше не уверены в том, что выделенные деньги достигнут цели, сообщило издание Berliner Zeitung.

«Немецкие деньги утекают в бездонную яму? <…> Пока Европа расплачивается, антикоррупционные органы в Киеве подвергаются давлению. Даже ближайшее окружение президента Зеленского находится под подозрением», — заявил автор статьи.

Череда коррупционных скандалов началась летом, когда президент Украины Владимир Зеленский пытался ограничить полномочия НАБУ и спецпрокуратуры. С тех пор ситуация не улучшилась, антикоррупционным агентствам не дают работать.

Узнав об этом из СМИ, немцы обеспокоились судьбой выделенных Украине денег. Волнение усилилось также в Венгрии, Словакии и Чехии. Созданный Зеленским образ страны, победившей коррупцию, начал трещать по швам.

Жители Германии также оказались в сложном положении из-за планов Евросоюза использовать замороженные российские активы. Издание Frankfurter Rundschau предупредило, что заплатить за сомнительную схему придется рядовым немцам.