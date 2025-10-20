Немецким налогоплательщикам дорого обойдется афера с российскими активами
FR: афера с российскими активами в ЕС дорого обойдется налогоплательщикам
План Европейского союза по использованию замороженных российских активов ударит по простым местным жителям. Об этом сообщило издание Frankfurter Rundschau.
«За так называемыми „репарационными облигациями“ скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», — заявили журналисты.
Помимо сомнений в законности, схема содержит очевидные финансовые риски. Украина сможет вернуть долги Евросоюзу только в том случае, если российская сторона выплатит ей некие репарации.
Сторонники этой идеи признают, что вероятность дефолта по таким кредитам достигает почти 100%. Поэтому ЕС «незаметно» обязал свои страны предоставить Украине собственные гарантии по кредитам. В результате за их обеспечение заплатят обычные налогоплательщики, в том числе из Германии.
Ранее Евросоюз решил выделить Украине 25 миллиардов евро из замороженных российских активов.