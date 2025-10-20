План Европейского союза по использованию замороженных российских активов ударит по простым местным жителям. Об этом сообщило издание Frankfurter Rundschau .

«За так называемыми „репарационными облигациями“ скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», — заявили журналисты.

Помимо сомнений в законности, схема содержит очевидные финансовые риски. Украина сможет вернуть долги Евросоюзу только в том случае, если российская сторона выплатит ей некие репарации.

Сторонники этой идеи признают, что вероятность дефолта по таким кредитам достигает почти 100%. Поэтому ЕС «незаметно» обязал свои страны предоставить Украине собственные гарантии по кредитам. В результате за их обеспечение заплатят обычные налогоплательщики, в том числе из Германии.

Ранее Евросоюз решил выделить Украине 25 миллиардов евро из замороженных российских активов.