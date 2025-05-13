Спецпредставитель Трампа выразил надежду на скорую встречу Путина с Зеленским

Официальный офис президента Украины
Фото: Официальный офис президента Украины/РИА «Новости»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским скоро состоятся. Об этом он сообщил в интервью Breitbart.

«Я надеюсь на это», — сказал он.

Уиткофф считает такую встречу возможной и добавил, что Россия искренне заинтересована в урегулировании конфликта.

В том же интервью спецпосланник Трампа назвал основные темы будущей встречи. По его словам, обсуждать будут отказ Украины от территорий, ее доступ к Днепру и Черному морю, а также Запорожскую АЭС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможности прямых переговоров. Он заявил, что готов всецело помогать обеим сторонам на каждом этапе урегулирования.

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