Вашингтону следует заключить с Москвой комплексный договор по безопасности во время второго срока президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Кто-то должен недвусмысленно донести это до президента, что появляется раз в десятилетия возможность прийти к соглашению, которое принесет пользу как нам, так и русским, и украинцам, и остальной Европе», — сказал он.

Макгрегор убежден, что американское руководство должно встретиться с российским, причем как можно скорее. Им необходимо обсудить детали будущего соглашения по безопасности в Европы, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

По его словам, это и есть дипломатия и переговоры. Макгрегор добавил, что американцам «не нужно делать самим себе лоботомию».

Ранее украинский политолог Андрей Телиженко предупредил, что президент Украины Владимир Зеленский совместно с Западом может создать горячие точки в Белоруссии и Молдавии ради открытия второго фронта против России и срыва мирных переговоров.