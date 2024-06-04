Бойцы спецназа «Ахмат» захватили уникальный прибор наблюдения производства НАТО у Вооруженных сил Украины. Об этом RT рассказал боец спецназа с позывным Раут.

По его словам, прибор произвела одна из стран НАТО, а позже адаптировали под использование солдатами ВСУ. Устройство применяли как прибор ночного видения на стрелковом оружии, а также в качестве тепловизора для наблюдения на расстоянии.

Бойцы спецназа перехватили тепловизор в тот момент, когда украинские боевики хотели установить его для наблюдения за российскими позициями.

«Мы этого не допустили. Приобрели этот замечательный инструмент себе», — резюмировал военнослужащий.

Российские войска уничтожили на Украине два предприятия, которые выпускали ударные беспилотники. А также поразили технику и подразделения украинской армии в 122 районах боевых действий.