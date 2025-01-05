Российские дроны остановили колонну ВСУ в Курской области

Украинские военные пытались расчистить минное поле в Курской области. Спецназ Росгвардии засек колонну бронетехники и атаковал дронами. Видео операции показала пресс-служба силовиков.
Росгвардейцы занимались непрерывным объективным контролем приграничных районов Курской области, когда заметили колонну украинской бронетехники. Машина разминирования Вооруженных сил Украины расчищала минное заграждение.
Операторы БПЛА встретили противника несколькими ударами дронов-камикадзе. На камеру попало преследование бронетехники и поражение. Российские бойцы уничтожили машину разминирования и танк.
На другом участке приграничной территории военнослужащие группировки «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Минобороны показало операцию, снятую беспилотником с воздуха.
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