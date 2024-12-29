В Курской области спецназ Росгвардии ликвидировал пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе наблюдения за позициями украинских боевиков росгвардейцы обнаружили пункт управления беспилотниками, который был оборудован в одном из блиндажей украинских военных формирований.

«Несмотря на активное противодействие средств радиоэлектронной борьбы, оператор БПЛА Росгвардии сумел различить силуэт дрона-камикадзе неонацистов», — отметили в ведомстве.

Координаты передали артиллерийскому расчету Росгвардии. Точное попадание в блиндаж привело к уничтожению группы операторов дронов.

По данным на 27 декабря, ВСУ потеряли в Курской области более 600 военных за сутки, а также четыре танка и 30 других бронемашин. Группировка войск «Север» нанесла удары по четырнадцати бригадам противника, включая десантно-штурмовые и морскую пехоту.

Как сообщало издание Bloomberg, российские военные скоро выбьют ВСУ из Курской области. Украина уже потеряла примерно половину ранее занятых территорий.