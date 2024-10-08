Сегодня 11:55 Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую ДРГ в Курской области
Бойцы спецподразделения Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ, укрывшуюся за брошенным грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Там отметили, что выполнить задачу удалось благодаря слаженной работе беспилотников разных типов. Сначала FPV-расчет определяет самое выгодное место для запуска дрона, затем координирует работу оператора беспилотника-камикадзе. Уничтожив противника, группа сразу меняет место дислокации.
Ранее в Курской области подразделения Росгвардии
смогли найти украинский дрон-приманку, который ВСУ используют, чтобы обманывать российскую систему ПВО.
Кроме того, бойцы ведомства
вычислили и уничтожили пять опорных пунктов украинской армии танками и минометами.
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