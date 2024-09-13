Спецназ Росгвардии уничтожил опорные пункты ВСУ в Курской области

Росгвардия: бойцы спецназа вычислили и уничтожили опорные пункты ВСУ под Курском

Бойцы спецназа определили расположения станций радиоэлектронной борьбы и опорных пунктов ВСУ в Курской области, а затем уничтожили их с помощью танков и минометов. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Позиции ВСУ российские военные обнаружили в ходе оперативной воздушной разведки. Для их устранения использовались танки Т-72Б3М, расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и минометы 2Б11.

«Полученные в ходе разведки данные позволили росгвардейцам спланировать и осуществить совместно с подразделениями Минобороны России успешный огневой налет на позиции противника», — рассказали в ведомстве.

В результате налета украинские войска потеряли около 50 солдат, пять опорных пунктов и три станции РЭБ.

Кроме того, бойцы спецназа Росгвардии средствами радиоэлектронной борьбы подавили 16 FPV-дронов и сбили из стрелкового оружия девять FPV-дронов противника.

Ранее военнослужащие Росгвардии совместно с Минобороны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области с помощью дрона.