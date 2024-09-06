Алаудинов рассказал, какую технику ВСУ уничтожили под Курском

Алаудинов: в Курской области уничтожили M777, три миномета и три «Бабы-яги» ВСУ

За прошедшие сутки ВС России уничтожили несколько единиц украинской техники, рассказал в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-майор Апти Алаудинов.

«Сегодня, получается, ребята выбили: одну артиллерийскую установку М777, три миномета, отряд „Аида“ сбил еще три „Бабы-яги“. Отряд „Каштан“ проконтролировал, куда прилетал расчет „Бабы-яги“, и весь расчет вместе с ней сжег в пух и прах, как говорится», — рассказал Алаудинов.

В Курской области оказались переброшенные с Харьковского направления иностранные наемники ВСУ, заявил замглавы харьковской ВГА Евгений Лисняк. Он уточнил, что всего туда перекинули около 500 солдат удачи.