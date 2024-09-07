Спецназ «Ахмат» уничтожил два украинских танка в Курской области

Алаудинов: «Ахмат» уничтожил в Курской области два танка и два беспилотника ВСУ

Спецназ «Ахмат» подбил два танка, два миномета, два дрона, одну артиллерийскую установку и один автотранспорт ВСУ в Курской области. Об этом заявил командир спецназа, генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале .

По его словам, уничтожены были украинские беспилотники «Баба-яга» и «Лелека».

Ранее Алаудинов рассказал, как украинские военные неграмотно сбили российский беспилотник под Курском. Он объяснил, что дрон упал в неудачное для ВСУ место. В итоге позиции украинских военных сгорели. По мнению генерал-майора, лучше бы противник не сбивал беспилотник ВС РФ, потому что аппарат «слишком точно сбился».

До этого Алаудинов заявил об активной работе российских бойцов в Курской области. Он отметил, что войска России отлично выстроили оборону на Кореневском направлении — военные буквально выжигают противника там.