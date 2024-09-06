«Все сгорело, прям ужас». Командир «Ахмата» высмеял ошибку ВСУ под Курском

Украинские боевики неудачно сбили российский беспилотник в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале . При этом военный не смог сдержать смех.

«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился», — сказал он.

Генерал-майор пояснил, что отряд «Аида» запустил дрон на украинский пункт управления беспилотниками под Курском. Противники сбили его, но позиции ВСУ все равно выжгло обломками.

Алаудинов также рассказал, что российские бойцы мощно выстроили оборону на Кореневском направлении в Курской области. По его словам, украинских боевиков там буквально выжигают.