RT: житель Курской области вызвал огонь на себя и прикрыл эвакуацию детей

Житель Курской области в ходе эвакуации женщин и детей из села Обуховка вызвал огонь украинских боевиков на себя. Об этом сообщил RT .

Командир группы добровольцев Александр с позывным «Грузин» рассказал, что приехал вместе с товарищами на эвакуацию детей и женщин. Почти сразу по его машине был прилет дрона.

«Всех нас контузило, но были в сознании. Мирных нашли, пока грузили их в машину, в небе увидели дроны с минами, которые намеренно охотились за людьми», — отметил он.

Для спасения гражданских «Грузин» и его группа начали стрелять в воздух, чтобы отвлечь внимание дронов на себя.

ВСУ попались на уловку, пока БПЛА пытались уничтожить добровольцев, машина с мирными жителями выехала в безопасное место.

Ранее стало известно, что ВСУ признали провал контратак в Курской области. Потери националистов в регионе уже перевалили за 50 тысяч человек.