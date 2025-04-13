Спецназ «Ахмат» ликвидировал пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Бойцы спецназа «Ахмат» ВС России ликвидировали пункт дислокации ВСУ в районе населенного пункта Граны Харьковской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На Харьковском направлении, в районе населенного пункта Граны, успешно ликвидирован пункт временной дислокации противника. Очевидно, враг решил, что сможет прятаться здесь столько, сколько потребуется. Однако бойцы спецназа „Ахмат“ быстро объяснили укрофашистам, что такие визиты лучше не затягивать», — отметил Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что в зону спецоперации отправилась еще одна группа добровольцев. Новобранцы прошли ускоренный курс боевой подготовки по ряду востребованных направлений на базе Российского университета спецназа. Бойцов снабдили современной боевой экипировкой, а также оплатили расходы на проезд и проживание.

Кадыров в начале апреля опубликовал кадры боя с украинскими боевиками на границе в Белгородской области.