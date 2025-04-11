Кадыров: спецборт с добровольцами вылетел в зону СВО

Очередной спецборт с добровольцами вылетел из международного аэропорта Грозный в зону спецоперации. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале .

Он отметил, что в зону СВО вылетели «истинные патриоты нашего Отечества».

«Добровольцы прибыли в столицу Чеченской Республики из разных уголков России и намерены внести свой вклад в общую победу над укронатовскими бандитами», — подчеркнул Кадыров.

Все добровольцы прошли ускоренный курс боевой подготовки по ряду востребованных направлений на базе Российского университета спецназа имени Путина.

При этом Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил бойцов современной боевой экипировкой, а также оплатил расходы на проезд и проживание.

Глава правительства ЧР, глава регионального штаба СВО Магомед Даудов проводил добровольцев, пожелав им успехов в выполнении оперативно-боевых задач.

Ранее Кадыров опубликовал кадры уничтожения российскими военными боевика ВСУ. Украинский солдат пытался занимался разминированием на границе с Белгородской областью.