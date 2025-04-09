Кадыров показал кадры боя с ВСУ на границе в Белгородской области

Российские военные вступили в бой с украинскими националистами на границе Белгородской области. Кадры в Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В ходе воздушной разведки бойцы обнаружили весьма самонадеянную личность в направлении населенного пункта Демидовка. Военнослужащий инженерной службы ВСУ проводил разминирование на административной границе с Российской Федерацией», — написал он.

После обнаружения противника российские военные приняли решение о его уничтожении.

На представленных кадрах видно, что подлетевший беспилотник сбросил взрывное устройство на находящегося между лесополосой и дорогой украинского солдата.

«В результате противника нейтрализовали, деятельность по изменению инженерной обстановки на границе прекратили», — добавил Кадыров.

Ранее командир разведгруппы чеченского спецназа «Ахмат» Аид впервые показал лицо.